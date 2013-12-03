La CNMC multa a Mediapro, Real Madrid, Barça, Sevilla y Racing con 15 millones de euros
Por incumplir la resolución sobre los derechos audiovisuales sobre competencias de fútbol.
FACUA.org
España-03/12/2013
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La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un importe global de 15 millones de euros a Mediapro y a los clubes de fútbol del Real Madrid, FC Barcelona, Sevilla y Racing de Santander por incumplimiento de la resolución que en abr