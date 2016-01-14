Nuestras accionesLa asociación critica la lentitud ante las infracciones continuadas

La CNMC sanciona a varias empresas denunciadas por FACUA por #fraudeSMS

Iebolina Tradicional, Comercial Polindus 21 y Arabbesko Madrileña engañaban a los usuarios simulando ser alguien conocido para suscribirlos a contenidos Premium que no eran suministrados.

FACUA.org
España-14/01/2016
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La Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto diferentes sanciones a varias de las empresas denunciadas por FACUA-Consumidores en Acción (Iebolina Tradicional, Comercial Polindus 21 y Arabbesko Madrileña) por cometer fraudes masivos al enviar mens

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