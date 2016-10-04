La cocina que sufrió una explosión de gas en Vélez-Málaga estaba sin licencia de apertura desde 2013
El regente la solicitó para operar como bocadillería, hamburguesería y comida para llevar, pero no la obtuvo. El restaurante funciona como apoyo a un local cercano que sí tiene la licencia en vigor.
FACUA.org / Europa Press
Málaga-04/10/2016
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El alcalde ha señalado que "a día de hoy no tiene licencia, pero está en trámite" y "no se debe" realizar actividad. | Imagen: Europa Press.
El alcalde de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, ha informado este martes de que el responsable del local en el que se produjo el pasado sábado 1 de octubre una explosión, que se saldó con noventa heridos, hab&