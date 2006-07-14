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La Comisión Europea duda sobre la idoneidad del canon digital y plantea una Consulta Pública

La plataforma Todos contra el canon, de la que forma parte FACUA, responde a la Consulta Pública Europea sobre el canon, a la que ya han contestado más de 125 organizaciones. Inglaterra, Irlanda y Luxemburgo no tienen canon por derechos de autor.

FACUA.org
Europa-14/07/2006
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La plataforma Todos contra el canon, de la que forma parte la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), ha contestado a la Consulta Pública Europea, tanto individual como colectivamente, y ha animado a todos los usuarios, internautas, consumidores, ciudadanos, profesional

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