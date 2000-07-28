La compra de viviendas sigue siendo el principal motivo de las denuncias de los consumidores andaluces
FACUA presenta su balance de consultas y reclamaciones del primer semestre del año.
FACUA.org
Andalucía-28/07/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha recibido durante el primer semestre del año un total de 7.073 consultas y reclamaciones en sus ocho asociaciones provinciales.
Entre las relamaciones, cuyo número ha ascendido a 1.