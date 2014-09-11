Más noticiasDimite el gerente del centro médico

La Consejería de Sanidad de Madrid confirma la cesión irregular de datos desde el Hospital de Fuenlabrada

FACUA denunció los hechos que ahora el Gobierno de la Comunidad presenta ante la Fiscalía para que se investigue si hay delito.

FACUA.org / Europa Press
Madrid-11/09/2014
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El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, ha confirmado la cesión de datos de pacientes desde el Hospital de Fuenlabrada a dos clínicas privadas sin el consentimiento expreso de estos, lo que supone una infracción grave de la Ley de Pr

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