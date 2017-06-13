La Diputación de Sevilla se niega a cumplir sus dos condenas por irregularidades en subvenciones
FACUA Sevilla pide su ejecución. Se trata de sentencias por distribuir de forma arbitraria el dinero público y obligar a la asociación a devolver cantidades pese a que estaban correctamente justificadas.
FACUA.org
Sevilla-13/06/2017
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Sede de la Diputación Provincial de Sevilla. | Imagen: flickr.com/photos/jlantunez (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA Sevilla ha pedido la ejecución de las dos sentencias contra la Diputación de Sevilla por irregularidades en materia de subvenciones. La corporación provincial se ha negado a acatar ambas condenas, dictadas en septiembre y noviembre de 2016 por el Juzgado de lo Contencio