Nuestras accionesDel Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9

La Diputación de Sevilla se niega a cumplir sus dos condenas por irregularidades en subvenciones

FACUA Sevilla pide su ejecución. Se trata de sentencias por distribuir de forma arbitraria el dinero público y obligar a la asociación a devolver cantidades pese a que estaban correctamente justificadas.

FACUA.org
Sevilla-13/06/2017
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FACUA Sevilla ha pedido la ejecución de las dos sentencias contra la Diputación de Sevilla por irregularidades en materia de subvenciones. La corporación provincial se ha negado a acatar ambas condenas, dictadas en septiembre y noviembre de 2016 por el Juzgado de lo Contencio

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