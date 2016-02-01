La factura de la luz cae un 11,7% en enero y se sitúa en el nivel más bajo desde abril de 2014
FACUA advierte de que esta bajada coyuntural no compensa en absoluto la subida del 16,2% producida durante toda la legislatura, que representó 500 euros acumulados para el usuario medio.
FACUA.org
España-01/02/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La factura de la luz experimentó en enero una caída del 11,7% con respecto al mes anterior, situándose en el nivel más bajo desde abril de 2014, cuando supuso 63,98 euros. Así lo pone de manifiesto el análisis de FACUA-Consumidores en Acción, que a