La fiscalía alemana estudia multar a Volkswagen por los beneficios obtenidos con los coches trucados
El organismo de Braunschweig, al norte del país, abre un procedimiento sancionador por las "ventajas económicas" obtenidas con el fraude de las emisiones en los vehículos diésel con motores EA 189.
FACUA.org / Agencias
Europa-11/07/2016
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La fiscalía de Braunschweig, en el norte de Alemania, ha decidido abrir un procedimiento sancionador contra Volkswagen por el dispositivo instalado en los vehículos diésel con motores EA 189 que les permite superar los exámenes previos de autorización y que cont