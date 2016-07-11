Más noticiasInvestiga a la empresa por fraude y manipulación

La fiscalía alemana estudia multar a Volkswagen por los beneficios obtenidos con los coches trucados

El organismo de Braunschweig, al norte del país, abre un procedimiento sancionador por las "ventajas económicas" obtenidas con el fraude de las emisiones en los vehículos diésel con motores EA 189.

FACUA.org / Agencias
Europa-11/07/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La fiscalía de Braunschweig, en el norte de Alemania, ha decidido abrir un procedimiento sancionador contra Volkswagen por el dispositivo instalado en los vehículos diésel con motores EA 189 que les permite superar los exámenes previos de autorización y que cont

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos