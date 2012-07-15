La Fundación FACUA celebra una conferencia sobre responsabilidad social empresarial
El acto, celebrado en la sede de la Fundación FACUA, corrió a cargo del secretario federal de responsabilidad social de Confia-CCOO.
FACUA.org
España-15/07/2012
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