Fundación FACUA

La Fundación FACUA celebra una conferencia sobre responsabilidad social empresarial

El acto, celebrado en la sede de la Fundación FACUA, corrió a cargo del secretario federal de responsabilidad social de Confia-CCOO.

FACUA.org
España-15/07/2012
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La Fundación FACUA ha celebrado una conferencia bajo el título La Responsabilidad Social Empresarial: Secretos y mentiras, riesgos y oportunidades, una visión sobre el panorama actual de la Responsabilidad Social y la trascendencia del concepto.

El acto, que t

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