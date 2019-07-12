La Fundación FACUA imparte tres sesiones formativas a seis organizaciones latinoamericanas
Panamá, Chile, Costa Rica, Venezuela, Uruguay y Argentina son los participantes en 2019 de la transmisión de experiencias iniciada en 2017 junto a la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de Chile.
FACUA.org
Internacional-12/07/2019
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La Fundación FACUA, con la colaboración de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de Chile, está desarrollando durante el mes de julio la continuación del programa para la sustentabilidad social y financiera de las organizaciones de consumidores