La Fundación FACUA participa en la presentación de los Cursos de Verano de la Pablo de Olavide
Colabora con una actividad prevista para los días 15, 16 y 17 de julio con una duración de 20 horas por valor de dos créditos de libre configuración.
FACUA.org
Sevilla-03/05/2013
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