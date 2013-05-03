Fundación FACUABajo el título 'El consumo y los consumidores en el marco del debate actual sobre bienestar, sostenibilidad y crisis'

La Fundación FACUA participa en la presentación de los Cursos de Verano de la Pablo de Olavide

Colabora con una actividad prevista para los días 15, 16 y 17 de julio con una duración de 20 horas por valor de dos créditos de libre configuración.

FACUA.org
Sevilla-03/05/2013
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El presidente de la Fundación FACUA para la cooperación internacional y el consumo sostenible, Paco Sánchez Legrán, ha asistido este lunes 29 de marzo junto a la secretaria de la Fundación, Raquel Naranjo, a la presentació

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