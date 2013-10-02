La Fundación FACUA presenta proyectos de ayuda a la cooperación ante el Parlamento andaluz
La entidad busca financiación ante organismos públicos y privados para las iniciativas que no resultaron elegidas para acogerse a su Fondo Solidario 2013.
FACUA.org
Internacional-02/10/2013
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La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible ha remitido al Parlamento andaluz dos proyectos de cooperación que no pudieron acogerse al Fondo Solidario 2013 puesto en marcha por la entidad.
Se trata de los proyectos Red de usuarios r