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La Fundación FACUA publica el quinto número de su revista 'Razones de Utopía'

La publicación hace una reflexión sobre la revolución femenina y feminista actual, que tiene consecuencias en todos los campos de la sociedad, como el del consumo.

FACUA.org
Internacional-24/01/2020
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La Fundación FACUA ha publicado el quinto número de su revista Razones de Utopía, un documento que ya ha comenzado a distribuirse digitalmente a diferentes asociaciones de consumidores y organismos institucionales de España y América Latina. Este n&uacu

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