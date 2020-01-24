La Fundación FACUA publica el quinto número de su revista 'Razones de Utopía'
La publicación hace una reflexión sobre la revolución femenina y feminista actual, que tiene consecuencias en todos los campos de la sociedad, como el del consumo.
FACUA.org
Internacional-24/01/2020
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