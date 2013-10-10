La Fundación FACUA y la Fundación Gestrafic firman un convenio de colaboración
El acuerdo tiene el objetivo de regular la colaboración mutua en diversas materias y el desarrollo de programas y proyectos de interés en beneficio de sus fines.
FACUA.org
España-10/10/2013
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De izquierda a derecha, el presidente de la Fundación Gestrafic, Rafael Berro, y el presidente de la fundación FACUA, Paco Sánchez Legrán.
La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible y la Fundación Gestrafic, una entidad sin ánimo de lucro que tiene entre sus fines velar por los legítimos intereses de los conductores y transportistas, han alcanzado un convenio de co