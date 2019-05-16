La Fundación FACUA y la UPO celebran una jornada sobre los derechos de los pasajeros del transporte aéreo
El curso, que se desarrolla en la sede de la Fundación FACUA, está enmarcado dentro de la Cátedra de Derecho de Consumo creada por estas dos entidades.
FACUA.org
Sevilla-16/05/2019
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