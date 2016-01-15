La gasolina ha duplicado su precio desde que el Gobierno lo liberalizó en 1998, denuncia FACUA
Pide a los grupos parlamentarios una modificación de la ley de hidrocarburos para que el Ejecutivo vuelva a fijar máximos, única solución a la carestía de los combustibles en un mercado oligopolístico.
FACUA.org
España-15/01/2016
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La gasolina ha duplicado su precio desde que el Gobierno de José María Aznar eliminó el sistema de precios máximos en 1998. Es uno de los datos que pone de manifiesto el último análisis de FACUA-Consumidores en Acción, que pide a l