La Guardia Civil investiga el amaño de partidos de tenis para ganar apuestas online
Arrestadas doce personas en una operación relacionada con otra redada similar efectuada hace dos años que se saldó con 34 detenidos.
FACUA.org
España-29/10/2018
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La Guardia Civil de la Comandancia de Madrid ha arrestado este lunes a doce personas acusadas de amañar partidos de tenis con la intención de ganar en las apuestas online en portales especializados, según han informado fuentes de la investigación. El juez de la A