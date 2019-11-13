La Junta indemniza con 48.000 euros a tres socios de FACUA Málaga por pararles indebidamente una obra
La asociación reclamó a la Consejería de Cultura las indemnizaciones, ya que ordenó la paralización sin tener competencias para ello.
FACUA.org
Málaga-13/11/2019
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Alhama de Granada. | Imagen: Turismo de Granada.
Tras la acción de FACUA Málaga, la Junta de Andalucía ha indemnizado con un total de 48.000 euros a tres de sus socios por paralizar y retrasar unas obras en su vivienda sin tener competencias para ello. La Consejería de Cultura tardó diez años en reconoc