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La Junta indemniza con 48.000 euros a tres socios de FACUA Málaga por pararles indebidamente una obra

La asociación reclamó a la Consejería de Cultura las indemnizaciones, ya que ordenó la paralización sin tener competencias para ello.

FACUA.org
Málaga-13/11/2019
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Tras la acción de FACUA Málaga, la Junta de Andalucía ha indemnizado con un total de 48.000 euros a tres de sus socios por paralizar y retrasar unas obras en su vivienda sin tener competencias para ello. La Consejería de Cultura tardó diez años en reconoc

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