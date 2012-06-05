La Justicia estadounidense considera "absurda" la demanda histórica contra LimeWire por derechos de autor
La juez del caso ha rechazado la petición ya que "supondría más dinero que el conseguido por la industria desde la invención del fonógrafo".
FACUA.org
América-05/06/2012
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La juez que lleva el caso de una de las demandas por derechos de autor más famosas del mundo ha rechazado la petición de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA en inglés) contra LimeWire al considerarla «abs