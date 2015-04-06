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La luz acumula una subida interanual del 12,7% tras bajar un punto en marzo

El recibo del usuario medio ha pasado de los 66,33 euros mensuales de marzo de 2014 a los 74,73 euros del mes pasado, una diferencia al alza de 8,40 euros.

FACUA.org
España-06/04/2015
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La factura de la luz del usuario medio acumula una subida interanual del 12,7% tras bajar un punto en marzo, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción.

El recibo del usuario medio ha pasado de los 66,33 euros mensuales de marzo de 2014 a los 74,73 euros

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