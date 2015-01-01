La luz en diciembre, un 13,3% más cara que en enero de 2014
La evolución interanual diciembre-diciembre pone de manifiesto que la factura del usuario medio sólo ha bajado un 1,0%. El kW ha subido un 17,9%, mientras que el kWh ha bajado un 6,2%.
FACUA.org
España-01/01/2015
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que la tarifa media de la luz en diciembre representa en el recibo del usuario medio un incremento del 13,3% (8,99 euros mensuales) con respecto a la de enero, cuando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo eliminó la subasta q