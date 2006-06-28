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La plataforma Todos contra el canon impugnará la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por el Congreso

La plataforma, de la que forma parte FACUA, lanza una campaña a la ciudadanía bajo el lema "Tu firma cuenta" con el objetivo de conseguir el apoyo necesario para revisar la Ley.

FACUA.org
España-28/06/2006
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La plataforma Todos contra el canon, de la que forma parte la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), ha anunciado en rueda de prensa las acciones que van a llevar a cabo tras la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) aprobada definitivamente

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