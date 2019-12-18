La Policía Local de Sevilla precinta 30.000 kilos de alimentos caducados o sin etiquetado en Sola Ricca
Los agentes hallaron en la empresa de productos cárnicos sevillana 69 palés de solomillo de cerdo, panceta y algunos tipos de queso no aptos para el consumo.
FACUA.org / Agencias
Sevilla-18/12/2019
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Sala de venta de Sola Ricca en Sevilla. Imagen: Sola Ricca.
La Policía Local de Sevilla ha precintado unos 30.000 kilos de alimentos caducados o sin etiquetar en la empresa especialista en productos cárnicos Sola Ricca. La actuación, en la que participaron agentes de la Policía Local e inspectores del área de Consumo del