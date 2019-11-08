La RAE elimina de la definición de homeopatía su supuesto poder "curativo"
La Real Academia Española ha presentado la última actualización del Diccionario de la Lengua Española, con más de 1.100 modificaciones.
Europa Press
España-08/11/2019
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La Real Academia Española (RAE), junto a la Asociación de Academias de la Lengua Española, ha decidido enmendar la acepción de homeopatía. Así, acaba con su «capacidad curativa» y se conforma con describir su práctica, a la que atribuye co