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La UE aprueba eliminar progresivamente las bombillas incandescentes de aquí a 2012

Cada hogar ahorrará entre 25 y 50 euros al año en la factura de electricidad, según Bruselas.

FACUA.org
Europa-08/12/2008
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Los países de la Unión Europea aprobaron este lunes eliminar progresivamente las bombillas incandescentes entre 2009 y 2012 y sustituirlas por otras que consuman menos energía. Se calcula que con esta medida cada hogar ahorrará entre 25 y 50 euros al año en su f

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