La XVII Asamblea General de FACUA demanda una auténtica participación en las políticas de Consumo
La Federación impulsará en los próximos cuatro años la acción unitaria con organizaciones de consumidores, centrales sindicales y otros movimientos sociales. Seguirá avanzando en la concertación con los sectores empresariales con el fin de consolidar canales de diálogo y mejorar el mercado.
FACUA.org
Andalucía-23/03/2002
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La XVII Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha aprobado una resolución en la que demanda a la Junta de Andalucía que asuma con hechos el reconocimiento de las organizaciones de consumidores como agentes econ