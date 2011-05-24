Las aerolíneas deben prestar asistencia además de devolver el importe de los billetes ante cancelaciones por la nube volcánica
FACUA recuerda que se trata del importe íntegro, incluyendo suplementos, recargos y tasas. Y comida, bebida y alojamiento si lo necesitan.
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Europa-24/05/2011
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda que en caso de cancelación de vuelos por las cenizas del volcán islandés Grimsvötn, las aerolíneas están obligadas no sólo a devolver el importe íntegro de los billetes a los afectados que lo soliciten p