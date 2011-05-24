Nuestras accionesVolcán islandés Grimsvötn

Las aerolíneas deben prestar asistencia además de devolver el importe de los billetes ante cancelaciones por la nube volcánica

FACUA recuerda que se trata del importe íntegro, incluyendo suplementos, recargos y tasas. Y comida, bebida y alojamiento si lo necesitan.

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Europa-24/05/2011
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda que en caso de cancelación de vuelos por las cenizas del volcán islandés Grimsvötn, las aerolíneas están obligadas no sólo a devolver el importe íntegro de los billetes a los afectados que lo soliciten p

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