Las autoridades de EE UU confirman que el fraude de las emisiones de Volkswagen es mayor de lo declarado
La agencia medioambiental amplía la lista de vehículos que tienen instalado el software fraudulento que permite contaminar más de lo permitido a los motores diésel de 3.0 litros de los años 2009 a 2016.
FACUA.org
Internacional-23/11/2015
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Entre los nuevos modelos afectados en EE UU se encuentra el Porsche Cayenne diésel 3.0. | Imagen: flickr.com/juanelo242a (CC BY-SA 2.0)
La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y el Consejo de Recursos Aéreos de California (CARB, por sus siglas en inglés) han informado de que