Las compañías de telecomunicaciones protagonizaron en 2015 el 57% de las denuncias de cordobeses en FACUA
Los consumidores de la provincia plantearon 3.500 consultas y reclamaciones, una cifra histórica. La asociación critica la permisividad de la Junta con los fraudes.
FACUA.org
Córdoba-02/02/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El número de cordobeses que acudieron a FACUA alcanzó en 2015 su máximo histórico. 3.497 consumidores visitaron la sede de FACUA Córdoba, en el número 16 de la calle Doce de Octubre, contactaron con su Teléfono del Consumidor, 957 488 108, o form