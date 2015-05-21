Las Fundaciones FACUA y Gestrafic remiten a los consistorios los resultados de su encuesta de la zona ORA
Un sondeo realizado a nivel nacional por ambas instituciones concluye que el 88% de los encuestados considera que este tipo de estacionamiento no cumple con su objetivo de rotación.
FACUA.org
España-21/05/2015
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La Fundación FACUA y la Fundación Gestrafic han remitido a partidos políticos, direcciones generales de consumo y de transporte así como a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes