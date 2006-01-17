Las irregularidades en telecomunicaciones, responsables de una de cada cuatro denuncias de los consumidores en FACUA
FACUA demanda a la ministra Elena Salgado políticas de Consumo con mayúsculas, que cuenten con la participación real y efectiva de las asociaciones de consumidores y que respeten su necesaria independencia frente al poder político.
FACUA.org
España-17/01/2006
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La Federación de Consumidores en Acción-FACUA recibió durante el año 2005 un total de 34.802 consultas y reclamaciones en su sede central y sus organizaciones miembros, con las irregularidades en telecomunicaciones, compra y reparación de automóviles y ad