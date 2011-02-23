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Las nominadas a La Peor Empresa del Año son Bankinter, Movistar, Power Balance, Ryanair y Vodafone

Los consumidores podrán votar hasta el 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.

FACUA.org
España-23/02/2011
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Las nominadas a La Peor Empresa del Año son Bankinter, Movistar, Power Balance, Ryanair y Vodafone. Este miércoles 23 de febrero se ha abierto el plazo para las votaciones, que se prolongará durante veintiún días hasta el 15 de marzo, Día Mundial de los D

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