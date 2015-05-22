Las Palmas, Sevilla y Ourense, ciudades que acumulan más retrasos en recursos contra multas e impuestos
FACUA considera alarmante la pasividad de numerosos ayuntamientos, que no dotan a sus tribunales económico-administrativos de los medios y el personal necesario. Sevilla y Valladolid encabezan el 'ranking' de ciudades donde los ciudadanos presentan más recursos.
FACUA.org
España-22/05/2015
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FACUA-Consumidores en Acción considera alarmantes los retrasos que acumulan numerosos ayuntamientos en la tramitación de recursos de los ciudadanos contra la aplicación, a su juicio indebida, de multas e impuestos. La situación más extrema es la que se produce e