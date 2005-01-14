Nuestras acciones

Las telecomunicaciones son por primera vez las protagonistas de las reclamaciones de los usuarios de las ocho provincias andaluzas

Las Asociaciones integradas en FACUA Andalucía tramitaron más de 17.000 consultas y reclamaciones. La compra de viviendas y el sector automovilístico fueron los otros dos grandes protagonistas.

FACUA.org
Andalucía-14/01/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA recibió durante el año 2004 un total de 17.315 consultas y reclamaciones en las sedes de sus ocho Asociaciones provinciales, un 9% más que en el ejercicio anterior.

El cúmulo de irr

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos