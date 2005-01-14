Las telecomunicaciones son por primera vez las protagonistas de las reclamaciones de los usuarios de las ocho provincias andaluzas
Las Asociaciones integradas en FACUA Andalucía tramitaron más de 17.000 consultas y reclamaciones. La compra de viviendas y el sector automovilístico fueron los otros dos grandes protagonistas.
FACUA.org
Andalucía-14/01/2005
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA recibió durante el año 2004 un total de 17.315 consultas y reclamaciones en las sedes de sus ocho Asociaciones provinciales, un 9% más que en el ejercicio anterior.
El cúmulo de irr