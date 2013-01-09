Nuestras accionesBalance 2012

Las telecos causan 1 de cada 3 denuncias en FACUA, en banca se duplican y las eléctricas suben al podio

Se trata de tres sectores clave para los consumidores ante cuyas graves y crecientes irregularidades no están actuando ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas.

FACUA.org
España-09/01/2013
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Los abusos y fraudes en telecomunicaciones causaron una de cada tres denuncias en FACUA-Consumidores en Acción durante 2012, mientras que en la banca se duplicaron las reclamaciones y las compañías eléctricas subieron al tercer puesto.

FACUA advierte que se trat

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