Nuestras accionesEl festival iba a celebrarse en Chiclana (Cádiz) del 10 al 15 de julio

Los afectados por la cancelación de Alrumbo pueden reclamar también los gastos de alojamiento y viaje

FACUA recuerda que los usuarios no son responsables de la falta de entendimiento entre el Ayuntamiento y los organizadores del festival, que habían vendido más de 20.000 abonos antes de cancelarlo.

FACUA.org
Cádiz-10/07/2017
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Tras la cancelación del Festival Alrumbo, que debía haberse celebrado desde hoy lunes y hasta el próximo 15 de julio en Chiclana (Cádiz), FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los usuarios afectados que pueden reclamar el reembolso del importe de las entradas,

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