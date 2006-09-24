Los cánones por derechos de autor generarán en Europa ingresos de 2.120 millones de euros en 2009
La plataforma Todos contra el canon presentará mañana ante el Defensor del Pueblo un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.
FACUA.org
Europa-24/09/2006
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Los ingresos por el cobro de cánones en Europa aumentarán desde los 1.570 millones de euros previstos para este año hasta 2.120 millones en 2009, según un estudio elaborado por la Alianza para la reforma de Impuestos sobre los Derechos de Autor (CLRA, en sus siglas en