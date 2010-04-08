Los consumidores cordobeses plantearon 292 consultas y reclamaciones en el primer trimestre de 2010
Telecomunicaciones, electricidad y calzado, vestido y hogar, los sectores más reclamados.
FACUA.org
Córdoba-08/04/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA ha presentado el balance de consultas y reclamaciones del primer trimestre de 2010, que asciende a un total de 292.
Los sectores más denunciados fueron el de las telecomunicaciones con un 21,2%, seguido