Nuestras accionesDesbanca a Movistar tras tres años llevándose este premio

Los consumidores eligen a Bankia como La Peor Empresa del Año

El banco nacionalizado también se lleva el premio a El Peor Anuncio. Los desahucios a familias son La Peor Práctica Empresarial.

FACUA.org
España-15/03/2013
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Los consumidores han elegido a Bankia como La Peor Empresa del Año, acaparando el 48% de los votos en estos premios organizados por FACUA-Consumidores en Acción desde 2010 y que se otorgan el 15 de marzo con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

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