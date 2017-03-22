Los consumidores eligen El Peor Abuso del Año
Las líneas 902 de atención al cliente, las subidas de tarifas en telecomunicaciones, la negativa de los bancos a devolver el dinero de la cláusula suelo y la reventa fraudulenta de entradas de conciertos.
FACUA.org
España-22/03/2017
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Las líneas 902 de atención al cliente, las subidas de tarifas en telecomunicaciones, la negativa de los bancos a devolver el dinero de la cláusula suelo y la reventa fraudulenta de entradas de conciertos son las cuatro prácticas empresariales que compiten por ser elegi