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Los consumidores eligen El Peor Abuso del Año

Las líneas 902 de atención al cliente, las subidas de tarifas en telecomunicaciones, la negativa de los bancos a devolver el dinero de la cláusula suelo y la reventa fraudulenta de entradas de conciertos.

FACUA.org
España-22/03/2017
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Las líneas 902 de atención al cliente, las subidas de tarifas en telecomunicaciones, la negativa de los bancos a devolver el dinero de la cláusula suelo y la reventa fraudulenta de entradas de conciertos son las cuatro prácticas empresariales que compiten por ser elegi

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