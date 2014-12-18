Los consumidores ya pueden proponer las nominaciones a la #peorempresa2014
Se trata de la sexta edición de estos premios lanzados por FACUA, que también incluyen las categorías de El Peor Anuncio y La Peor Práctica Empresarial.
FACUA.org
España-18/12/2014
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Los consumidores ya pueden proponer las nominaciones a La Peor Empresa de 2014. Se trata de la sexta edición de estos premios lanzados por FACUA-Consumidores en Acción para censurar los graves abusos que se producen en el mercado y promover prácticas más responsables en las relaciones entre las e