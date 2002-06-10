Los Corrales cuenta con una Oficina Municipal de Información al Consumidor atendida por FACUA Sevilla
Este nuevo servicio a los consumidores de la localidad se ha puesto en marcha en el marco del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Asociación.
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Sevilla-10/06/2002
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Desde el 11 de junio, la localidad sevillana de Los Corrales contará con una Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) atendida por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA. Se trata de un nuevo servicio a los consumidores del municipio que se pon