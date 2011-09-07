Nuestras acciones

Los firmantes del manifiesto 'Compromiso social para el progreso' presentan sus acciones para los próximos meses

Entre las principales reivindicaciones que centrarán sus acciones conjuntas están un nuevo modelo productivo sostenible que genere empleo de calidad, una reforma del sistema financiero y la defensa de los derechos sociales.

FACUA.org
Andalucía-07/09/2011
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Las 22 organizaciones sociales que firmaron el manifiesto Compromiso social para el progreso el pasado 26 de abril, entre las que se encuentra FACUA Andalucía, se reúnen de nuevo para hacer balance y presentar un nuevo calendario de acciones y movilizaciones conjuntas a fav

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