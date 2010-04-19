Los gobiernos obvian los intereses de los consumidores para satisfacer las interminables demandas de la industria cultural
FACUA, ExGae, Red Sostenible y FCForum presentan en Sevilla la Lista de Vigilancia sobre Propiedad Intelectual de Consumers International, realizada en treinta y cuatro países.
FACUA.org
Internacional-19/04/2010
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«En la mayoría de los países, las normas que regulan el acceso a la cultura y aprendizaje de nuestra sociedad colocan a la gran empresa primero y a los consumidores después». Ésta es la conclusión global de la