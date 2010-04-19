Nuestras acciones'Con su hiperbólica charla de piratería, robo y delincuencia organizada'

Los gobiernos obvian los intereses de los consumidores para satisfacer las interminables demandas de la industria cultural

FACUA, ExGae, Red Sostenible y FCForum presentan en Sevilla la Lista de Vigilancia sobre Propiedad Intelectual de Consumers International, realizada en treinta y cuatro países.

FACUA.org
Internacional-19/04/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

«En la mayoría de los países, las normas que regulan el acceso a la cultura y aprendizaje de nuestra sociedad colocan a la gran empresa primero y a los consumidores después». Ésta es la conclusión global de la

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos