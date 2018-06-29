Madrid multa con 30.050 euros e inhabilita 6 meses a Diviertt por la presencia de menores en Madrid Arena
Esta empresa fue la organizadora del espectáculo Thriller Music Park-Steve Aoki la noche de Halloween de 2012, en el que se sobrepasó el aforo y murieron cinco jóvenes.
Europa Press
Madrid-29/06/2018
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Miguel Ángel Flores. | Imagen: Europa Press.
El Ayuntamiento de Madrid multa con 30.050 euros e inhabilita durante seis meses a la organización de promoción de espectáculos y actividades recreativas a la empresa Diviertt, tras la que se encontraba Miguel Ángel Flores, por la presencia de menores