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Magrudis ocultó a la Consejería de Salud que tiene una segunda marca además de La Mechá

FACUA cuestiona a Aguirre si esa es la "magnífica labor" de información de la empresa responsable del brote de listeriosis a la que se refirió el viernes y le insiste en que dimita de una vez.

FACUA.org
España-23/08/2019
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Magrudis, fabricante de la carne mechada que ha causado el brote de listeriosis en Andalucía, tenía una segunda marca que fabricaba para la empresa Comercial Martínez León. Así lo ha desvelado hoy Jesús Peinado, subdirector de Protección de

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