Más de 25 organizaciones sociales protestarán ante el Ayuntamiento contra el encarecimiento de las tasas y los servicios públicos a los sevillanos
Llaman a la ciudadanía a acudir a una concentración el próximo miércoles 12 de diciembre a las 20 horas para exigir la modificación de unas ordenanzas fiscales que prevén la subida desproporcionada del transporte público, servicios deportivos y otros impuestos y tasas.
FACUA.org
Sevilla-23/11/2012
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Las más de 25 organizaciones sociales firmantes del manifiesto Compromiso Social para el Progreso de Sevilla han convocado una concentración para el próximo miércoles 12 de diciembre a las 20 horas ante el Ayuntamiento contra el encarecimiento de las tasas y los servic