Miembros de la Fundación FACUA asisten a un seminario de AFA sobre administración de fundaciones
Raquel Naranjo, secretaria de la fundación y Teresa Sánchez, de su comisión técnica, recibieron formación sobre las principales características y peculiaridades de este tipo de organizaciones.
FACUA.org
España-22/05/2015
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