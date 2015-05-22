Fundación FACUA

Miembros de la Fundación FACUA asisten a un seminario de AFA sobre administración de fundaciones

Raquel Naranjo, secretaria de la fundación y Teresa Sánchez, de su comisión técnica, recibieron formación sobre las principales características y peculiaridades de este tipo de organizaciones.

FACUA.org
España-22/05/2015
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La secretaria de la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, Raquel Naranjo, ha asistido junto a una miembro de su comisión técnica, Teresa Sánchez, al seminario ¿Cómo gestionar una funda

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