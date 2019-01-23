Movistar anula un cargo de 170 euros a una socia de FACUA por quedarse con equipos que sí había devuelto
Le requirió el dinero durante meses por no haber entregado el aparato descodificador, el router y el mando a distancia, pese que la usuaria los había llevado a una tienda de un distribuidor autorizado.
FACUA.org
Navarra-23/01/2019
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Movistar ha anulado un cargo indebido de 170 euros que durante meses le reclamó a una socia de FACUA por no haber devuelto los equipos correspondientes tras darse de baja, pese a que la usuaria sí los había entregado en una tienda de la compañía.